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"Не хочу ни хоккея, ни тренировать". Дмитрий Дудик рассказал, готов ли уйти в отставку

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после победы команды над сверстниками из Дании (7:2) в заключительном матче чемпионата мира-2019 в группе "А" дивизиона I в Минске ответил на вопрос о возможной отставке.


- Планируете ли вы уйти в отставку или продолжите тренировать молодежную сборную?

- Честно? Не знаю, как это делается... Уходят в отставку или планируют... (улыбается). Просто не хочу ни хоккея, ни тренировать... Слишком много всего произошло за эту неделю.
Прессбол
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