Белорусские биатлонисты пробежали лучшую эстафету за последние 6 лет

Сегодня наша команда в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Романа Елетнова и Никиты Лобастова показала лучший результат в эстафете за последние 6 лет.





Победила команда Норвегии (Дале, Бьонтегор, Т. Бе, Й. Бе), третье место заняла Франция (Гюгонна, Жаклен, Клод, Фийон-Майе), выступавшая без Симона Дестье и Мартена Фуркада.