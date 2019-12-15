Гомельский заочник стал футбольным арбитром ФИФА: сможет судить матчи европейских клубов
Международная федерация футбола утвердила новых отечественных рефери в качестве арбитров ФИФА.
Фото АБФФ
Статус получил третьекурсник заочного факультета специальности "Физическая культура" ГГУ имени Ф. Скорины Амин Кургхели. Теперь парень сможет обслуживать матчи международного уровня: игры национальных сборных команд, европейских клубов, сообщается на сайте гомельского вуза.
Статус рефери ФИФА в Беларуси имеют всего четыре арбитра.
14:04 15/12/2019
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