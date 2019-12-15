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Гомельский заочник стал футбольным арбитром ФИФА: сможет судить матчи европейских клубов

Международная федерация футбола утвердила новых отечественных рефери в качестве арбитров ФИФА.

Фото АБФФ

Статус получил третьекурсник заочного факультета специальности "Физическая культура" ГГУ имени Ф. Скорины Амин Кургхели. Теперь парень сможет обслуживать матчи международного уровня: игры национальных сборных команд, европейских клубов, сообщается на сайте гомельского вуза. 

Статус рефери ФИФА в Беларуси имеют всего четыре арбитра. 
"Гомельская правда"
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