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«Зачем им нужен сбитый летчик Корзун?»

Белорусский полузащитник Никита Корзун прокомментировал информацию об интересе со стороны брестского «Динамо».

– Ну зачем им нужен сбитый летчик Корзун? Какой Брест? Успокойтесь, цитирует by.tribuna.com

- Было ли предложение?

– Нет. Кому я нужен? Как из второго дивизиона переходить в чемпионскую команду.

У нас неплохой чемпионат. В этом году очень интересно было смотреть. Мне хочется поиграть в Европе, попробовать все это. Только поэтому поехал в Португалию, – сказал Корзун в программе «Тренировочный день»
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