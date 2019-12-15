– Ну зачем им нужен сбитый летчик Корзун? Какой Брест? Успокойтесь, цитирует by.tribuna.com





- Было ли предложение?





– Нет. Кому я нужен? Как из второго дивизиона переходить в чемпионскую команду.





У нас неплохой чемпионат. В этом году очень интересно было смотреть. Мне хочется поиграть в Европе, попробовать все это. Только поэтому поехал в Португалию, – сказал Корзун в программе «Тренировочный день»



