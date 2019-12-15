«Зачем им нужен сбитый летчик Корзун?»
Белорусский полузащитник Никита Корзун прокомментировал информацию об интересе со стороны брестского «Динамо».
– Ну зачем им нужен сбитый летчик Корзун? Какой Брест? Успокойтесь, цитирует by.tribuna.com
- Было ли предложение?
– Нет. Кому я нужен? Как из второго дивизиона переходить в чемпионскую команду.
У нас неплохой чемпионат. В этом году очень интересно было смотреть. Мне хочется поиграть в Европе, попробовать все это. Только поэтому поехал в Португалию, – сказал Корзун в программе «Тренировочный день»
11:56 15/12/2019
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