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Сборная Беларуси по хоккею одержала победу на турнире в Венгрии

В финале победила Францию со счетом 3:2.

Ключевым фактором стала уверенная игра белорусов в большинстве, в частности, два гола Андрея Костицына. Еще одну шайбу на свой счет записал Артем Демков.

Французы привезли в Венгрию резервный состав, но все равно предстали крепкой командой, уверенно выиграв групповой этап.

Что касается нашей сборной, то в первом раунде мы победили Украину (4:1) и Южную Корею (6:5 ОТ).


Беларусь: Осипков (И. Брикун); Стасенко (К) — Бэйлен, А. Костицын (А) — Дрозд — Платт; Хенкель — Шинкевич (А), Д. Буйницкий — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко — Готовец, Кислый — Китаров — Когалев; Евенко — Боголейша, С. Малявко — Боярчук — Демков.

Отметим, что сборная Беларуси выиграла оба турнира после назначения Михаила Захарова главным тренером, ранее победив на соревнованиях в Латвии.
sport.tut.by
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