Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Умер трижды лучший хоккеист Беларуси Владимир Цыплаков

Бывший хоккеист сборной Беларуси Владимир Цыплаков скончался в возрасте 50 лет.


Фото: Goals.by

Владимир Цыплаков выступал за минские «Динамо» и «Юность», ярославское «Торпедо» и казанский «Ак Барс». Провел в составе «Лос-Анджелеса» и «Баффало» более 300 матчей в НХЛ.

В составе сборной Беларуси выступал на Олимпийских играх в Нагано и Солт-Лейк-Сити.

Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси. По окончании игровой карьеры тренировал минское «Динамо», челябинский «Трактор», омский «Авангард», череповецкую «Северсталь», солигорский «Шахтер», входил в штаб сборной Беларуси, пишет sport.tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Глабальнае пацяпленне: фанатызм ці навука
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru