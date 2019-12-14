Именно так олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Спустя неделю после провального финала Гран-при и за 20 дней до чемпионата России, где определится судьба путевок на первенство Европы. Фигуристка объяснила: у нее нет прежней мотивации тренироваться и выступать, но и уйти навсегда она пока не готова. Зачем Загитовой понадобился перерыв и поможет ли он спортивной карьере чемпионки, разбиралась «Лента.ру».





Почему сейчас?

6 декабря





Финальный аккорд «Клеопатры», и Загитова с поникшей головой отправляется к борту, где ее ждут тренеры. Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз с ходу начинают ей что-то объяснять, а она молча надевает куртку и озирается на ревущие трибуны. Потом с ничего не видящим взглядом сидит в kiss and cry и ждет оценок. Уже зная, что много проиграла, скорее всего, каждой из соперниц.





Это произвольная программа финала Гран-при. По итогам короткой Загитова заняла второе место, обойдя и рекордсменку Александру Трусову, и давнюю конкурентку Рику Кихиру. А проиграла она только Алене Косторной, у которой едва ли не самый сложный технический набор в короткой программе в истории. На табло загораются смешные для Загитовой цифры, она — шестая. Очередной кошмар для спортсменки, от которой привыкли ждать лучших результатов. Тогда еще никто не знал, что для олимпийской чемпионки это был последний выход на лед в сезоне. А в карьере?





Алина Загитова

Фото: Emmanuel Foudrot / Reuters





8 декабря





Алина отказывается от участия в показательных выступлениях. Говорят, получила травму бедра, когда падала в произвольной.





13 декабря





«Я никуда не ухожу, но я не буду принимать участие в предстоящем чемпионате России в Красноярске. Хочу пояснить, что я не претендую на первенство Европы и мира без отбора», — Загитова сидит в студии Первого канала и рассуждает о будущем. Участвовать в шоу, учить новые заходы на прыжки, ЕГЭ, в конце концов, сдавать. Никаких соревнований в текущем сезоне: нужно найти мотивацию, чтобы продолжать бороться за высокие места.





Ход событий выглядит довольно органично. Хотя...

«У меня сейчас в жизни есть все»

Анонс «сенсационного признания» ввел болельщиков в ступор. Завершает карьеру, попалась на допинге или — самое страшное — уходит от тренера? Все версии — мимо.





Что важно: спортсменка сразу обозначила, что никаких конфликтов с тренерским штабом у нее нет. Сняла все вопросы по «сливу» Тутберидзе своей ученицы, в чем специалиста частенько обвиняли. Существует ведь едва ли не теория заговора, будто в группе фигуристок списывают сразу, как только они теряют результат. Особенно громко об этом говорили, естественно, во время поражений Загитовой, которых скопилось за последнее время много. «Это моя семья в спорте. Все, что мы прошли вместе, известно только нам. Это были сложности и радостные моменты, которых было достаточно много. Мы продолжаем вместе работать», — сказала олимпийская чемпионка.









Но работать над чем? И как это можно делать на одном катке с теми, кто только начал или продолжает борьбу? «У меня сейчас в жизни есть все. На мой взгляд, должно все-таки чего-то не хватать. Мне нужно вернуть мотивацию выходить на лед. Думаю, понять меня смогут только те спортсмены, которые прошли через это. Все, что можно было, я выиграла, и этим все сказано», — это прозвучало особенно жизнеутверждающе. Как и вся речь, по настроению которой понятно, что слова о работе — не отвлекающий маневр. «Думаю, это даже хорошо, я буду искать себя и учить новые элементы, новые заходы на прыжки», — добавила спортсменка с такой уверенностью, что показалось — все и вправду будет хорошо.





Этери Тутберидзе

Фото: Владимир Песня / РИА Новости





Что еще вызывает уважение — открытость и смелость фигуристки. Это даже немного странно: ученица одного из самых необщительных тренеров в России сама вышла к миллионной аудитории, чтобы не просто сделать заявление, но еще и подробно объяснить, в чем дело. И не в тезисной форме, а в десятиминутной беседе.





Согласилась на комментарий и Тутберидзе: «Это решение не было случайным. Порядка полутора лет она озвучивала это желание, оно не является неожиданным. Те полтора года, в которые она продолжала соревноваться и бороться за звание лучшей спортсменки мира, были сложными. Раньше уже была такая просьба, летом она просила хотя бы паузу», — подчеркнула тренер.





Но паузу Загитовой тогда не дали. И это, возможно, самая большая ошибка в этой истории.

Что дальше?

С одной стороны, отдых, если в нем чувствуется такая острая необходимость, действительно может помочь. К чему издеваться над собой, когда при такой бешеной популярности имеешь столько возможностей отвлечься от рутины? С другой, есть пример Аделины Сотниковой, которая в свое время переключилась на шоу и работу со спонсорами, официально не уходя из спорта. Загитова на Сотникову не похожа: олимпийская чемпионка Сочи бросила все практически сразу после Игр. Алина же, выиграв в Пхенчхане, нашла в себе силы на новый сезон, хотя еще до его начала было понятно, что придется тяжело.









Ученица Тутберидзе удивительно долго оставалась голодной до побед. Возможно потому, что в ее активе не было медали чемпионата мира. К тому же последний год в юниорах оставались Трусова, Щербакова и Косторная. Нужно было успеть собрать весь комплект наград в их отсутствие. Они ведь уже тогда ставили мировые рекорды, поражая всех четверными, и учили тройной аксель.





А тут еще уход Медведевой. И без того принципиальное соперничество превратилось в противостояние тренеров: обыграть сбежавшую к Брайану Орсеру ученицу для Тутберидзе стало делом принципа, хоть она этого ни разу не признала. Почти сразу выяснилось, что Женя в постолимпийский сезон претендовать ни на что не будет — переезд за океан к специалисту с непривычным подходом к работе требовал адаптации, мучили старые травмы, появилась неуверенность. Так что все было в руках Загитовой. Помешать могла только японка Рика Кихира, у которой, к слову, не слишком крепкие нервы.





Как назло, олимпийская чемпионка начала взрослеть: изменилось тело, стало сложнее прыгать, пропала стабильность. Из-за этого — серебро в финале Гран-при и первенстве Европы, только пятое место на чемпионате России. Какие-то странные ошибки, болезненные падения. Для Загитовой — абсолютный провал. Даже самые убежденные фанаты спортсменки не могли не опасаться за чемпионат мира, который мог так и остаться непокоренной высотой. Ходили слухи, что Загитова даже ехать туда не хочет — устала, не видит смысла. В последний момент собралась-таки. И не просто сделала все чисто — завоевала золото с большим преимуществом.





После чемпионата мира встал логичный вопрос: продолжать ли карьеру? Фигуристка выиграла все, что могла — так в чем же найти мотивацию? В начале нового сезона Загитова заявила: «Буду кататься ради удовольствия». И действительно пыталась это делать. Кроме того, Алина очень изменилась: стала больше улыбаться, охотнее общаться с прессой и постоянно участвовать в шоу и фан-встречах.





Но Загитову не пощадили. Юниорки вышли на взрослый уровень более сильными, чем были. Олимпийская чемпионка стала проигрывать, проигрывать, проигрывать. За два года из сильнейшей фигуристки планеты она превратилась в середняка. И не потому, что стала хуже: нет, просто космическую сложность никакими компонентами и стабильностью не перебить. Что говорить: по красоте на льду и с Загитовой вообще никто, наверное, не сравнится. Только вот разучивать элементы ультра-си уже поздно. И удовольствие быстро испарилось — понятно, почему.









Тутберидзе объяснила: «Мы всем тренерским составом, федерацией пытались убедить ее продолжить. Мне кажется, Алина все равно без соревнований не сможет, просто ей нужно прийти к этому самой. Она не приостанавливает тренировочный процесс, она приходит и работает, чтобы в любой момент, когда примет решение вернуться, это было возможно сделать». Тренер добавила, что спортсменке позволили принять это решение, чтобы она поскорее соскучилась по выступлениям.





Кажется, что, взяв паузу, Загитова действительно все сделала правильно. Своевременно ли? Вопрос. Не затянется ли все это? Вопрос не меньший. Одно можно сказать точно. Ей нужно хотя бы попробовать вернуться. Потому что так, как ее ждут уже сейчас, не ждали еще никогда и никого.







