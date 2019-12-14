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Стоимость лучшего бомбардира чемпионата Беларуси за год выросла на €700 тысяч

20-летний форвард Илья Шкурин подорожал в 15 раз.

Трансферная стоимость форварда "Энергетика"-БГУ и молодежной сборной Беларуси Ильи Шкурина за год выросла на 700 тысяч евро. По данным немецкого ресурса Transfermarkt, 20-летний нападающий подорожал в 15 раз, передает pressball.by.

Топ-8 подорожавших игроков высшей лиги за 2019 год

1. Илья ШКУРИН (€50.000 —> €750.000).

2-3. Габи КИКИ (€300.000 —> €750.000).

2-3. Виталий КВАШУК (€250.000 —> €700.000).

4. Момо ЯНСАНЕ (€200.000 —> €600.000).


5-8. Захар ВОЛКОВ (€400.000 —> €750.000).

5-8. Иван БАХАР (€200.000 —> €550.000).

5-8. Гулжигит АЛЫКУЛОВ (€50.000 —> €400.000).

5-8. Дэвид ТВЕ (€50.000 —> €400.000).

Как минимум на 200 тысяч евро за календарный 2019 год подорожали 22 футболиста.
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