По итогам нынешнего сезона покинет тренерский штаб во главе с Иваном Биончиком.





"Конечно, мы создадим нашим болельщикам массу неудобств, но это спортивный принцип. Хотелось бы, чтобы команда начала с первой лиги. Задача — создать команду, в которой играли бы наши воспитанники, и чтобы эта команда со временем играла в высшей лиге Беларуси", — сказал председатель футбола Могилевской области Константин Путило.





С "Дняпро" расстанутся все футболисты основного состава. Об этом стало известно football.by. 16 декабря пройдет встреча руководства Могилева и области с инвестором Владимиром Тельпуком.





Как пишет tribuna.com , долги клуба составляют около 400 тысяч долларов. Все они со стороны инвестора. Губернатор Могилевской области Леонид Заяц на совещании дал задачу разорвать отношения с инвестором клуба Владимиром Тельпуком. Сейчас из-за неоплаты не функционирует официальный сайт клуба.



