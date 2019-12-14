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Инвестор "Дняпра" задолжал 400 тысяч долларов и может лишиться клуба

На телеканале "Беларусь 4" вышел сюжет о будущем могилевского "Дняпра". По информации журналистов, существует два варианта дальнейшего существования команды: смена собственника и игра в первой лиге или создание новой команды, основу которой составят местные воспитанники. Тогда команду начнет свой путь с третьего белорусского дивизиона.

По итогам нынешнего сезона покинет тренерский штаб во главе с Иваном Биончиком.

"Конечно, мы создадим нашим болельщикам массу неудобств, но это спортивный принцип. Хотелось бы, чтобы команда начала с первой лиги. Задача — создать команду, в которой играли бы наши воспитанники, и чтобы эта команда со временем играла в высшей лиге Беларуси", — сказал председатель футбола Могилевской области Константин Путило.

С "Дняпро" расстанутся все футболисты основного состава. Об этом стало известно football.by. 16 декабря пройдет встреча руководства Могилева и области с инвестором Владимиром Тельпуком.

Как пишет tribuna.com, долги клуба составляют около 400 тысяч долларов. Все они со стороны инвестора. Губернатор Могилевской области Леонид Заяц на совещании дал задачу разорвать отношения с инвестором клуба Владимиром Тельпуком. Сейчас из-за неоплаты не функционирует официальный сайт клуба.
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