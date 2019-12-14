Видеофакт: По Минску бегали шесть сотен Санта-Клаусов

— 99% участников были нарядными: кто-то бежал в колпаке, а кто-то приготовил полноценный костюм. Поскольку соревновательный момент был весьма условным, победители получили символические призы: спортивные носки, кружки, дипломы, — рассказала специалист по связям с общественностью Ольга Гаврашко. По словам организаторов, каждый участник вместе со стартовым номером получит бафф (специальный шарф), чтобы бежать было теплее и комфортнее.





Забег Санта-Клаусов проходит в Минске уже во второй раз. В прошлом году они бегали вокруг Цнянского водохранилища.