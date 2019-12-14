На последних минутах при счете 1:2 в пользу соперника Ботошани выполнял угловой у чужих ворот, на который прибежал и вратарь, пишет "Новое время"





В результате, Университатя смогла отбиться, после чего сразу пятеро ее игроков убежали с мячом на чужие ворота, которые оказались пустыми.









Забить гол суждено было Богдану Ватаелу, который закрепил перевес хозяев и установил окончательный результат 3:1.