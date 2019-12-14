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Минское "Динамо" опровергло слухи о переговорах с белорусским специалистом Олегом Дулубом

Футбольный клуб "Динамо-Минск" официально заявляет о том, что никаких переговоров между нашим клубом и Олегом Дулубом не велось.

"Информация, которая сегодня была опубликована на сайте by.tribuna.com, не соответствует действительности. Считаем необходимым еще раз подчеркнуть о том, что на данный момент Сергей Гуренко является действующим главным тренером нашего клуба.

Также обращаемся к спортивным журналистам с просьбой тщательнее проверять имеющуюся информацию, в том числе и в пресс-службе клуба, и не вводить в заблуждение болельщиков, а также спортивное сообщество ложными слухами", — говорится в сообщении на сайте "Динамо".
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