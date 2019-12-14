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Белорусские биатлонистки заняли 13-е место в эстафете

Белорусский квартет занял 13-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Динара Алимбекова на двух рубежах суммарно использовала четыре дополнительных патрона и завершила этап 17-й, пишет SPORT.TUT.BY

Куда успешнее пробежала Ирина Кривко, которая благодаря точной стрельбе и хорошему ходу подняла сборную на шестое место.

Увы, этап Анны Солы не удался. На каждой стрельбе белоруска забежала на штрафной круг и передала эстафету 12-й.


Ирина Кручинкина хорошо стреляла, но не очень быстро бежала, став в итоге 13-й.

Победу же вновь одержала сборная Норвегии (Кноттен, Тандревольд, Экхофф, Ройзеланд), вырвав у России (Резцова, Куклина, Миронова, Юрлова) первое место на последнем круге.

Бронза досталась сборной Швейцарии (Э. Гаспарин, С. Гаспарин, А. Гаспарин, Хекки).
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