Коля Лукашенко сменил номер













Обычно это вратарский номер. Под ним, в частности, выступали голкиперы Кертис Джозеф, Кэри Прайс и Антти Ниеми. Однако Николай на воротах не стоит, у него другое амплуа – нападение. Так что, скорее всего, номер связан с датой рождения юного форварда (31 августа).





Отметим, что под номером «31» Лукашенко-младший заявлен на весь сезон. Его отец, Президент Александр Лукашенко, неизменно выступает под номером «1».