Коля Лукашенко сменил номер
Николай Лукашенко сменил игровой номер. Теперь он будет выходить на лед в форме, на которой изображен номер «31», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Обычно это вратарский номер. Под ним, в частности, выступали голкиперы Кертис Джозеф, Кэри Прайс и Антти Ниеми. Однако Николай на воротах не стоит, у него другое амплуа – нападение. Так что, скорее всего, номер связан с датой рождения юного форварда (31 августа).
Отметим, что под номером «31» Лукашенко-младший заявлен на весь сезон. Его отец, Президент Александр Лукашенко, неизменно выступает под номером «1».
16:21 14/12/2019
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