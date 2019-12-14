АБФФ намерена построить 10-15 полноразмерных полей с искусственным покрытием, а также манежи в Гомеле, Могилеве и Витебске
Федерация футбола намерена построить 10-15 полноразмерных полей с искусственным покрытием, а также манежи в Гомеле, Могилеве и Витебске.
В Витебске проект заморозился на некоторое время. Его реализация в полном объеме запланирована на следующий год.
Об этом в интервью газете «Прессбол» сообщил руководитель АБФФ Владимир Базанов.
Также продолжается реализация программы «Bonfestо – детям» по строительству мини-площадок 20x40 метров. За три года планируется строительство 78 полей, а 19 – уже в следующем. Стоимость одного поля – 20-21 тысяча евро. Срок службы такого поля – 10-15 лет.
Деньги на само поле выделяет Туровский молочный комбинат, а остальные расходы закрывает АБФФ.
Таким образом, стоимость всего проекта по реализации этих полей составляет около 1,5 млн долларов.
15:04 14/12/2019
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