Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

АБФФ намерена построить 10-15 полноразмерных полей с искусственным покрытием, а также манежи в Гомеле, Могилеве и Витебске

Федерация футбола намерена построить 10-15 полноразмерных полей с искусственным покрытием, а также манежи в Гомеле, Могилеве и Витебске.

В Витебске проект заморозился на некоторое время. Его реализация в полном объеме запланирована на следующий год.

Об этом в интервью газете «Прессбол» сообщил руководитель АБФФ Владимир Базанов.

Также продолжается реализация программы «Bonfestо – детям» по строительству мини-площадок 20x40 метров. За три года планируется строительство 78 полей, а 19 – уже в следующем. Стоимость одного поля – 20-21 тысяча евро. Срок службы такого поля – 10-15 лет.

Деньги на само поле выделяет Туровский молочный комбинат, а остальные расходы закрывает АБФФ.

Таким образом, стоимость всего проекта по реализации этих полей составляет около 1,5 млн долларов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru