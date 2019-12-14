В Витебске проект заморозился на некоторое время. Его реализация в полном объеме запланирована на следующий год.





Об этом в интервью газете «Прессбол» сообщил руководитель АБФФ Владимир Базанов.





Также продолжается реализация программы «Bonfestо – детям» по строительству мини-площадок 20x40 метров. За три года планируется строительство 78 полей, а 19 – уже в следующем. Стоимость одного поля – 20-21 тысяча евро. Срок службы такого поля – 10-15 лет.





Деньги на само поле выделяет Туровский молочный комбинат, а остальные расходы закрывает АБФФ.





Таким образом, стоимость всего проекта по реализации этих полей составляет около 1,5 млн долларов.