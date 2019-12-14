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Теннисистка прервала многомесячное молчание и рассказала о победе над раком

Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне в Instagram объяснила многомесячное молчание. Она рассказала, что боролась с раком и одержала победу.


«Хочу поделиться тем, что произошло. Мне диагностировали рак. Я прошла химиотерапию. Это была тяжелая битва, но сейчас я дышу», — рассказала спортсменка. Она отметила, что в течение нескольких месяцев не была активна в социальных сетях и в медиа, однако теперь, после победы над раком, она решила прервать молчание и «вернуться в дело».

39-летняя Скьявоне — победительница восьми турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2010 году ей удалось выиграть Открытый чемпионат Франции. Она стала первой в истории итальянской теннисисткой, сумевшей войти в четверку сильнейших в рейтинге WTA.
Lenta.ru
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