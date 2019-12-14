Витус покинул брестское «Динамо»

Витус провел в команде три сезона, принял участие в 89 матчах в рамках различных турниров, забил один мяч и отдал две голевые передачи.





В 2017 и 2018 году защитник вместе с брестским «Динамо» стал обладателем Кубка Беларуси, в 2018 и 2019 – Суперкубка страны, стал чемпионом Беларуси.





В нынешнем сезоне Витус провел 21 матч в высшей лиге, результативными действиями не отметился.