Считаю, мы хорошо выглядели с корейцами, но игра получилась тяжелой. У них очень неплохая команда. В Южной Корее много работают над хоккеем: канадские специалисты провели там отличную работу, команда здорово показала себя на домашней Олимпиаде, хорошо выступает на чемпионатах мира.









Корейцы еще раз доказали, что расслабляться с ними нельзя. То, о чем мы говорили вчера, полностью оправдалось. Как и ожидали, получили тяжелый матч. Соперник удачно забрасывал, а вот наша оборона прихрамывала — не помогли защитники вратарю.





Игорь Брикун пропустил пять шайб, но точно все голы на него повесить нельзя.

Да, не сказал бы, что он виноват. Защитники порой не до конца дорабатывали.





Еще перед поездкой в Венгрию вы сказали, что сборной Беларуси нужен тренер защитников.

Однозначно. И нужен хороший тренер высочайшего класса, которого наши ребята будут слушать. Нашим защитникам нужно очень много работать.





Приоткройте секрет: есть ли кандидаты на эту позицию?

Работаем в этом направлении, кандидаты имеются. Но чтобы взять хорошего тренера, за него нужно платить. За все нужно платить — особенно за хорошие вещи. Так устроен этот мир.









Соперником в финале станет либо Венгрия, либо Франция. С кем хотели бы встретиться?

Вообще без разницы. С любым соперником будет непросто. В Европе хоккей очень сильно развивается. А у нас он все-таки больше развивается на словах, а не на деле. Никому не верьте. У нас выпуск из молодежного хоккея должен составлять 300 человек. В элитных странах эта цифра гораздо больше. Но посмотрим, что нам расскажут про новый выпуск и как все у нас хорошо. Сказочников в стране хватало. Но по-хорошему в стране работает две школы. Если бы остальные работали так же, как эти две, то у нас хватало бы хоккеистов и в брестской команде, и в новополоцкой, и в могилевской. И не было бы разрыва между командами в чемпионате Беларуси, — приводит слова тренера официальный сайт ФХБ.



