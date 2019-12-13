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Он и тут специалист: Лукашенко сократил бы программу по плаванию

Александр Лукашенко заявил, что он бы подсократил олимпийскую программу в плавании.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Говоря о том, что начали сокращать некоторые очень популярные в мире олимпийские виды спорта в угоду экзотическим, Президент высказал мнение, что это не совсем правильно.

"Но есть виды спорта, которые я бы подсократил. Допустим, плавание", — сказал он.

Александр Лукашенко пояснил, что он имеет в виду: действительно в плавании есть разные стили и виды соревновательной программы.

"Но зачем 50 м, 100 м, 200 м, 400 м? Один и тот же вид. Давайте подсократимся немножко здесь", — предложил белорусский лидер.
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