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Лужа крови на льду! Из-за жуткой травмы голкипера хоккейный матч был отменен

Матч OHL отменили на 21-й минуте из-за жуткой травмы голкипера

Матч OHL между «Ниагара Айс Догс» и «Лондон Найтс» был завершен в самом начале второго периода.

Голкиперу «Ниагары» Такеру Тинану сильно порезали коньком ногу, после чего ему прямо на льду в течение 10 минут оказывали помощь. 

После паузы арбитры решили не продолжать матч. Выяснилось, что вратарь получил тяжелую травму, поскольку конёк задел артерию на ноге.
Источник: belarushockey.com
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