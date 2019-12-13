Матч OHL между «Ниагара Айс Догс» и «Лондон Найтс» был завершен в самом начале второго периода.





Голкиперу «Ниагары» Такеру Тинану сильно порезали коньком ногу, после чего ему прямо на льду в течение 10 минут оказывали помощь.





После паузы арбитры решили не продолжать матч. Выяснилось, что вратарь получил тяжелую травму, поскольку конёк задел артерию на ноге.







