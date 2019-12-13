



– Ваше отношение к бану в РПЛ? Завтра еще будут рассматривать слова Гинера. Какое отношение к этому?





– Гинер сам может ответить за себя. Мне предупреждение было, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме, чем после «Сочи».





Количество ошибок против нас труднообъяснимо, волей-неволей начинаешь реагировать.





У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной, комментаторы молчат.





Тогда нужно все камеры на меня кинуть, контролировать мои действия на протяжении 90 минут.





Эта ситуация непонятная, хотя я не ищу оправданий. Я даже не понял, что опять ругался на судей, – сказал Ганчаренко.



