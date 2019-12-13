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Ганчаренко о дисквалификации: Оператор бегает за мной, когда у нас половина стадиона уходит с матча

Главный тренер российского ЦСКА беларус Виктор Ганчаренко поделился мыслями о дисквалификации за мат в адрес судей в РПЛ и возможных санкциях в отношении президента клуба Евгения Гинера


– Ваше отношение к бану в РПЛ? Завтра еще будут рассматривать слова Гинера. Какое отношение к этому?

– Гинер сам может ответить за себя. Мне предупреждение было, я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме, чем после «Сочи».

Количество ошибок против нас труднообъяснимо, волей-неволей начинаешь реагировать.

У нас половина стадиона уходит во время матча с трибуны, а оператор бегает за мной, комментаторы молчат.

Тогда нужно все камеры на меня кинуть, контролировать мои действия на протяжении 90 минут.

Эта ситуация непонятная, хотя я не ищу оправданий. Я даже не понял, что опять ругался на судей, – сказал Ганчаренко.
Источник: tribuna.com
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