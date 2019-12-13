ФК "Минск" могут отправить из элиты в первую лигу
Причина — в высшей лиге не может быть две команды с одним собственником. У "Минска" и минского "Динамо" один собственник — Мингорисполком.
"С этой ситуацией придется разбираться, потому что у одного собственника не может быть двух клубов в высшей лиге", — говорит в интервью "Прессболу" председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. По его словам, динамовцы активно ищут инвестора. "Время еще есть, — отмечает Базанов. — Но если ничего не поменяется, то "Минску" придется пойти в первую лигу".
Почему "Минск", а не "Динамо"? Потому что первая команда в чемпионате заняла более низкое место — 9-е, а динамовцы — 4-е.
Базанов считает, что в результате "все будет нормально".
09:21 13/12/2019
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