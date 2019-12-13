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На матче Лиги Европы в Киеве вывесили огромный баннер "Жыве Беларусь!"

На матче шестого тура группового раунда футбольной Лиги Европы в Киеве между местным "Динамо" и "Лугано" вывесили огромный баннер "Жыве Беларусь!"

"Жыве Беларусь!" / pressball.by

Он появился на трибуне и попал в телетрансляцию во втором тайме, передает "Еврорадио". Баннер принесли неизвестные болельщики. Висел же он в динамовском фан-секторе. Видео можно увидеть здесь.

Киевское "Динамо", кстати, сыграло с "Лугано" вничью 1:1, заняло в своей группе лишь третье место и с еврокубками попрощалось.
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