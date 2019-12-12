Хоккеисты сборной Беларуси обыграли в овертайме Южную Корею — 6:5

Хоккеисты сборной Беларуси обыграли в овертайме Южную Корею — 6:5 (1:1, 1:1. 3:3, 1:0). Команда Михаила Захарова вышла в финал турнира шести наций, который проходит в Будапеште.