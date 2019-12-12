Артем Жук: писали, что я предатель родины, изменник…

19-летний уроженец Минска Артем Жук, сменивший спортивное гражданство на российское и выступающий за фарм-клуб питерского СКА из МХЛ, в интервью корреспонденту "Прессбола" Константину Качановскому рассказал о причинах отъезда.









Ты понимал, что на родине это воспримут без восторга?

Мы хоккеисты. После хорошего матча тебя боготворят, после неудачного — поливают чем только можно. Отец присылал мне материалы из различных СМИ... Я не принимал это близко к сердцу. Да, писали, что я предатель родины, изменник. Но пусть диванные критики сначала узнают, что толкнуло человека на этот шаг. Вы готовы отпустить малолетнего ребенка в другую страну? Я с детства играю в России, выстраиваю карьеру. И не готов был из-за регламента все рушить. Специалисты из Беларуси и России, кто знает и понимает, через что я прошел, меня только поддерживают. А было все: ужасные условия проживания, не лучшее питание... Чтобы добраться на тренировку, вставал в пять утра и шел пешком. После нее — на учебу. По правде, я просто спал за партой. Из-за этого случались конфликты с преподавателями, приходилось выкручиваться. Как говорится, хочешь жить — умей вертеться.





В Беларуси остались друзья?

Нет. Иногда общаюсь с выходцами из минской "Юности". Это Костя Шостак из "Алмаза" и Арсен Гаспарян из "Бобруйска".





Ни за одну из сборных под эгидой ИИХФ Жук пока не заигран.



