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Александр Хацкевич близок к тому, чтобы возглавить "Ротор"

Новым наставником "Ротора" может стать Александр Хацкевич. Белорусский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба. Стороны уже ведут диалог и близки к достижению соглашения.



Александр Хацкевич ранее работал с минским и киевским "Динамо", юношеской и национальной сборными Беларуси, "Витебском", а также в тренерском штабе сборной Украины.

Стоит отметить, что "Ротор" является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды 52 очка в 25 матчах, "Ротор" на один балл опережает московское "Торпедо" и на два — подмосковные "Химки". Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет с "Нефтехимиком". Встреча состоится 9 марта 2020 года, — передает championat.com.
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