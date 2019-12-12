Александр Хацкевич близок к тому, чтобы возглавить "Ротор"
Новым наставником "Ротора" может стать Александр Хацкевич. Белорусский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба. Стороны уже ведут диалог и близки к достижению соглашения.
Александр Хацкевич ранее работал с минским и киевским "Динамо", юношеской и национальной сборными Беларуси, "Витебском", а также в тренерском штабе сборной Украины.
Стоит отметить, что "Ротор" является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды 52 очка в 25 матчах, "Ротор" на один балл опережает московское "Торпедо" и на два — подмосковные "Химки". Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет с "Нефтехимиком". Встреча состоится 9 марта 2020 года, — передает championat.com.
19:47 12/12/2019
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