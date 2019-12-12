Александр Хацкевич близок к тому, чтобы возглавить "Ротор"

Новым наставником "Ротора" может стать Александр Хацкевич. Белорусский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба. Стороны уже ведут диалог и близки к достижению соглашения.