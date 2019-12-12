Этому тренеру не везет на договорняки

Если бы в белорусском футболе существовала награда «самый невезучий тренер сезона», ее получил бы Вячеслав Геращенко. У бывшего коуча «Гомеля» работа не спорится, а вокруг трех его последних клубов кружат разговоры о договорняках.





Нет никаких оснований утверждать, что специалист напрямую имеет к ним отношение, но обстоятельства складываются занимательно, пишет Трибуна





Рулил «Гомелем» в странном матче на Кипре

Первые неприятности у Геращенко случились еще два года назад, когда он руководил «Гомелем». В феврале 2018-го гомельчане готовились к сезону на Кипре, где случился странный матч с «Уралом». Уже в ходе первого тайма Франческо Баранка, глава организации Federbet, занимающейся борьбой с договорными матчами в Европе, сильно удивлялся ставкам на товарняк белорусов и россиян.





Подозрения вызвали четыре исхода: победа «Гомеля» в первом тайме, итоговая победа «Урала», поражение «Гомеля» с разницей больше двух мячей и тотал больше 3,5. В итоге, все предсказания сбылись: первая половина осталась за «рысями» (1:0), а во второй «шмели» смели соперника 5:2. Причем первый гол случился после грубого ляпа кипера «Урала», а «Гомель» забил автогол и пропустил с пенальти.





Геращенко в матче ничего подозрительно не увидел: был доволен первым таймом, а провал во втором объяснил ротацией футболистов.





К концу 2018-го история снова всплыла – в Румынии опубликовали большое расследование о договорняках на Кипре. По словам авторов, товарищеские матчи на острове несколько лет судили фейковые арбитры, которые обеспечивали своими ошибками нужный результат. Под подозрением оказались 32 спарринга 15 европейских клубов, среди которых был и «Гомель».





Свое расследование провели и белорусские правоохранительные органы, но никаких нарушений со стороны «Гомеля» не выявили.





«Клуб подвергся проверке со стороны белорусских правоохранительных органов. Недавно я получил подтверждение, что проверка не установила никаких фактов нечестной игры со стороны нашего клуба. Поэтому эту тему для себя уже давно считаю закрытой», – рассказывал директор «Гомеля» Виталий Кушнер.









Потом работал в «Лиде», которая сыграла договорняк (но это случилось до Геращенко)





«Гомель» Геращенко покинул в мае 2018-го. Команда не забивала, болталась в низу таблицы, а фанаты просили тренера уйти – он не выдержал и сам подал в отставку. Больше полугода тренер находился без работы и трудоустроился только в январе 2019-го – вернулся в «Лиду», которую тренировал до «Гомеля».





Камбэк вышел ярким. «Лида» показала лучший старт сезона в Первой лиге за 20 лет и к июлю шла шестой в таблице. Успехи тренера заметили в литовской «вышке» и пригласили в «Палангу». «Лида» отпустила Геращенко – и тот трудоустроился в Евросоюзе.





Сезон лидчане закончили седьмыми, но в клубе сейчас не все в порядке. Игроки два года не получают обещанные премиальные, а на выезд в Новополоцк ехали обычным «Пазиком», в котором даже не всем хватило места.





И без того неприятная обстановка усугубилась участием «Лиды» в договорняках. Но случилось это еще до прихода Геращенко, когда в клубе работал Сергей Солодовников.





О преступлении в интервью «Прессболу» рассказал председатель лидчан Иван Дубатовка. По его словам, в прошлом году восемь игроков без ведома тренеров сделали нужный результат в одном из матчей. Более подробно об этом должен поведать Следственный комитет.





Отработал 6 матчей в «Паланге», которую из-за договорняков отправили в минор

«Паланга», которая в 2018-м сохранила место в А-Лиге только в стыковых матчах, нынешний сезон начала ужасно: всего три победы в 17 матчах, причем одна техническая над аутсайдером «Стумбрасом», и осела на дне таблицы. Летом в клубе устроили серьезную чистку: сменился владелец, состав и тренерский штаб.





Россиянина Александра Ушахина выгнали, а спасать тонущую команду позвали Геращенко. Но уже тогда поговаривали, что «Паланга» периодически играет нечестно – в марте Federbet зафиксировала несколько подозрительных игр.





Карьера у белоруса в клубе не пошла. В чемпионате он проиграл пять матчей подряд, но в четвертьфинале Кубка по пенальти обыграл минорный «Джюгас».





Кроме того снова появились договорняки. 12 августа «Паланга» на выезде уступила «Паневежису» 1:3. До 76-й минуты гости вели 1:0 и пропустили три мяча после того, как выросли ставки на 3 и больше голов в матче. Клуб пообещал провести внутренние расследование и сотрудничать в этом вопросе с федерацией.





17 сентября в «Паланге» снова случилось потрясение. Геращенко уволили, а команду доверили его ассистенту. «Нас не устраивает направление, в котором движется команда. Благодарим тренера за работу и желаем успехов в будущем», – объяснил директор Томас Лаучюс.





Через день после увольнения Геращенко «Паланга» проиграла полуфинал Кубка перволиговой «Банге» 0:2. Сезон клуб закончил на предпоследнем месте, в стыках проиграл все той же «Банге» и опустился в Д2. Но не сыграет даже там.









На прошлой неделе в Литве обнародовали итоги расследования по договорным матчам. Оказалось, федерация за сезон получила аж восемь отчетов о договорняках «Паланги». Расследования начались сразу после полуфинала Кубка, который тоже был подозрительным.





Вину «Паланги» доказали и жестко наказали. Клуб понизили до Д3 и оштрафовали на 42 тысячи евро. Девять футболистов (семь иностранцев и два литовца) получили штрафы до 2 тысяч евро и дисквалификации от шести месяцев до года, причем Федерация футбола Литвы попросила ФИФА распространить отстранение на весь мир. Виновным также признали директора.





Еще одним фигурантом дела стал «Атлантас». Клуб из Клайпеды тоже сослали в Д3 и наградили штрафом в 30 тысяч евро. Пять футболистов получили штрафы и дисквалификации.





«Федерация футбола Литвы совместно с УЕФА готова бороться с договорными матчами. Мы готовы действовать решительно и безжалостно наказывать виновных. Наша цель – честная игра и доверие между фанатами и клубами», – заявил глава федерации Томас Данилявичюс.





Кажется, белорусам этот опыт может скоро пригодиться...