Хацкевич может возглавить российский "Ротор"

Ранее сообщалось, что беларуский специалист может возглавить брестское «Динамо».





Стоит отметить, что «Ротор» является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды имеется 52 очка в 25 матчах, «Ротор» на один балл опережает московское «Торпедо» и на два — подмосковные «Химки».





Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет с «Нефтехимиком». Встреча состоится 9 марта 2020 года.





Хацкевич был уволен из киевского «Динамо» в августе 2019 года.