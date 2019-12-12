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Захаров: Молодежный чемпионат показывает состояние нашего хоккея

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о состоянии дел в команде.

- Как вам работается с Кравецом?

– Человек с огромным опытом в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. У нас в стране нет таких специалистов. Кравец постоянно работает.

Хотя я вот иногда задумываюсь, что мы тоже очень много работаем. Вспоминаю Олимпиаду в Ванкувере, как мы с Дэйвом Льюисом каждую ночь в 3:30 спать ложились, а уже в 8 утра поднимались. Нужно было предыдущую игру разобрать, к новому сопернику подготовиться – постоянный цейтнот.


- Перед корейцами будут какие-то изменения в сочетаниях?

– Пока нет. Тут не до изменений. Пока нужно просто добиться того, чтобы игроки выполняли то, что от них требуют. Взять, к примеру, Дмитрия Буйницкого – у него сегодня процент брака зашкаливал, много потерь. Парню надо больше играть. Хотя он все свои ошибки понимает. Хотелось бы, чтобы наши ребята свои моменты реализовывали.

Ну и на льду надо покрепче стоять – это я в первую очередь говорю хоккеистам «Немана». Возможно, где-то не привыкли наши ребята к плотной борьбе. И подобные моменты в очередной раз говорят о слабом уровне белорусского чемпионата. 

Парни привыкают всех возить на одном коньке, а потом на международной арене не могут удар выдержать. Нет такой привычки. Хотя в старании их не упрекнуть. Но все-таки в нашем чемпионате есть две игры, когда нужно напрячься – этого мало.

- На апрельском чемпионате мира белорусы проиграли корейцам. Для вас четверговый матч превращается в какой-то вызов?

– Мужики, да у нас каждый матч – это вызов. Прошли те времена, когда мы выходили на игру победителями. Молодежный чемпионат мира показывает состояние нашего хоккея, – сказал Захаров.
Источник: tribuna.com
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