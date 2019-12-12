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Виктория Азаренко рассталась с тренером

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассталась с тренером Вимом Фиссеттом. Об этом сообщает tenniscircus.com.


Согласно сообщению, теперь бельгийский специалист будет работать в команде японки Наоми Осаки.

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко возобновила сотрудничество с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом в 2018 году. Ранее Вим входил в команду Виктории в 2015-2016 годах. 

До этого Фиссетт работал с бельгийкой Ким Клийстерс, румынкой Симоной Халеп, американкой Мэдисон Киз, британкой Йоханной Контой.
"Белорусский партизан"
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