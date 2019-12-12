Виктория Азаренко рассталась с тренером
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассталась с тренером Вимом Фиссеттом. Об этом сообщает tenniscircus.com.
Согласно сообщению, теперь бельгийский специалист будет работать в команде японки Наоми Осаки.
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко возобновила сотрудничество с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом в 2018 году. Ранее Вим входил в команду Виктории в 2015-2016 годах.
До этого Фиссетт работал с бельгийкой Ким Клийстерс, румынкой Симоной Халеп, американкой Мэдисон Киз, британкой Йоханной Контой.
"Белорусский партизан"
10:04 12/12/2019
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