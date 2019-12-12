Виктория Азаренко рассталась с тренером





Согласно сообщению, теперь бельгийский специалист будет работать в команде японки Наоми Осаки.





Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко возобновила сотрудничество с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом в 2018 году. Ранее Вим входил в команду Виктории в 2015-2016 годах.





До этого Фиссетт работал с бельгийкой Ким Клийстерс, румынкой Симоной Халеп, американкой Мэдисон Киз, британкой Йоханной Контой.



