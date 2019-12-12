Соболенко и Саснович заявлены на Australian Open-2020

Появился старт-лист первого в сезоне турнира "Большого шлема" — Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне (20 января — 3 февраля). В него вошли лишь две белоруски — Арина Соболенко (N 11 ВТА) и Александра Саснович (67).





Двукратная победительница этого турнира Виктория Азаренко (50) среди участниц "Australian Open" отсутствует, сообщает твиттер Boticcelli



