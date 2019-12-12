Соболенко и Саснович заявлены на Australian Open-2020
Азаренко в старт-листе отсутствует.
Появился старт-лист первого в сезоне турнира "Большого шлема" — Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне (20 января — 3 февраля). В него вошли лишь две белоруски — Арина Соболенко (N 11 ВТА) и Александра Саснович (67).
Двукратная победительница этого турнира Виктория Азаренко (50) среди участниц "Australian Open" отсутствует, сообщает твиттер Boticcelli.
09:03 12/12/2019
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