"Динамо" поддержало инициативу своего болельщика и игрока World of Tanks.





Она посвящена появлению в игре камуфляжа для танка в виде классического советского ковра. Минчанин предложил другим игрокам World of Tanks поддержать команду 17 декабря на матче "зубров" с "Локомотивом", передает pressball.by.





"Динамо" поддержало инициативу и объявило для болельщиков ряд бонусов. Гости, пришедшие на "Минск-Арену" с коврами размером от 1х1,5 м, получат бесплатный пригласительный на матч и возможность попасть на фотосессию с игроками "Динамо".









Вход для болельщиков с коврами будет организован через партер (под главной лестницей "Минск-Арены"). Там участникам акции в поддержку клуба будут вручены пригласительные билеты на игру на специальный сектор. После окончания матча болельщики с коврами будут приглашены на игровую площадку, где состоится флэш-моб, фотосессия с хоккеистами "Динамо" Мн и вручение внутриигровых подарков от World of Tanks.





Матч "Динамо" Мн — "Локомотив" состоится во вторник, 17 декабря, в 19:00.