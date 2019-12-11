Интервью с игроком опубликовала пресс-служба "Пари-матч".





Верите, что сборная Беларуси поедет на чемпионат Европы?





Хочу ли я этого? Да, мечтаю. Но пробьется ли туда команда, даже имея такой уникальный шанс? Думаю, нет. Даже Грузия смотрится гораздо круче, чем мы. Я уже не говорю о гипотетическом Косово, где реально классная команда. Только если удача окажется на нашей стороне — тогда, может, какой-то шанс будет.







