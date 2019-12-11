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Вячеслав Глеб: Беларусь не пробьется на Евро-2020. Даже Грузия смотрится круче

Форвард дзержинского "Арсенала" Вячеслав Глеб полагает, что сборная Беларуси не выйдет на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций.

Интервью с игроком опубликовала пресс-служба "Пари-матч".

Верите, что сборная Беларуси поедет на чемпионат Европы?

Хочу ли я этого? Да, мечтаю. Но пробьется ли туда команда, даже имея такой уникальный шанс? Думаю, нет. Даже Грузия смотрится гораздо круче, чем мы. Я уже не говорю о гипотетическом Косово, где реально классная команда. Только если удача окажется на нашей стороне — тогда, может, какой-то шанс будет.
Источник: pressball.by
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