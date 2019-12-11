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Сказанула! Матвиенко заявила, что Россия может проводить свои Олимпиады

Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко назвала неправомерным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете России участвовать в крупных международных соревнованиях в течение четырех лет.

Как считает Матвиенко, Россия могла бы проводить свои Олимпийские игры, которые не затронуло бы решение WADA.

Как уточнила спикер, у России есть опыт проведения Олимпиад и спортивных мероприятий. «Это решение (WADA.— “Ъ”) свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры»,— заявила Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

9 декабря исполком WADA наказал Россию за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории жесткими санкциями. Из-за этого на ближайших международных соревнованиях, в том числе на двух Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине, а также на чемпионате мира по футболу в Катаре российской сборной придется выступать в нейтральном статусе, пераклад НН. 
Источник: kommersant.ru
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