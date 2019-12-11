Как считает Матвиенко, Россия могла бы проводить свои Олимпийские игры, которые не затронуло бы решение WADA.





Как уточнила спикер, у России есть опыт проведения Олимпиад и спортивных мероприятий. «Это решение (WADA.— “Ъ”) свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры»,— заявила Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).



