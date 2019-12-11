Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Остапа понесло! Ганчаренко снова дисквалифицирован за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.


Матч прошел в Краснодаре в субботу и завершился со счетом 1:1. 

После финального свистка Виктор Ганчаренко вышел на поле, подошел к главному арбитру встречи Василию Казарцеву и обратился к нему с использованием ненормативной лексики. 

Напомним, что буквально в ноябре КДК дисквалифицировал Ганчаренко на один матч плюс второй условно за высказывания в адрес арбитра матча РПЛ с "Сочи".


"КДК возбудил дело по материалам СМИ. Ганчаренко совершил такое же, что в матче с "Сочи". Поскольку это рецидив, то применение условных санкций было отменено. КДК установил реальный характер в виде дисквалификации. Один матч условный стал реальным. 

Наказание звучит так: дисквалифицировать Ганчаренко на три матча РПЛ - два матча реально плюс один условно, и оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона", - сказал Григорьянц журналистам.
Источник: rsport.ria.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru