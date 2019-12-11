



Матч прошел в Краснодаре в субботу и завершился со счетом 1:1.





После финального свистка Виктор Ганчаренко вышел на поле, подошел к главному арбитру встречи Василию Казарцеву и обратился к нему с использованием ненормативной лексики.





Напомним, что буквально в ноябре КДК дисквалифицировал Ганчаренко на один матч плюс второй условно за высказывания в адрес арбитра матча РПЛ с "Сочи".









"КДК возбудил дело по материалам СМИ. Ганчаренко совершил такое же, что в матче с "Сочи". Поскольку это рецидив, то применение условных санкций было отменено. КДК установил реальный характер в виде дисквалификации. Один матч условный стал реальным.





Наказание звучит так: дисквалифицировать Ганчаренко на три матча РПЛ - два матча реально плюс один условно, и оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона", - сказал Григорьянц журналистам.