Остапа понесло! Ганчаренко снова дисквалифицирован за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Матч прошел в Краснодаре в субботу и завершился со счетом 1:1.
После финального свистка Виктор Ганчаренко вышел на поле, подошел к главному арбитру встречи Василию Казарцеву и обратился к нему с использованием ненормативной лексики.
Напомним, что буквально в ноябре КДК дисквалифицировал Ганчаренко на один матч плюс второй условно за высказывания в адрес арбитра матча РПЛ с "Сочи".
"КДК возбудил дело по материалам СМИ. Ганчаренко совершил такое же, что в матче с "Сочи". Поскольку это рецидив, то применение условных санкций было отменено. КДК установил реальный характер в виде дисквалификации. Один матч условный стал реальным.
Наказание звучит так: дисквалифицировать Ганчаренко на три матча РПЛ - два матча реально плюс один условно, и оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона", - сказал Григорьянц журналистам.
Источник: rsport.ria.ru
13:37 11/12/2019
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