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Абрамович отказался продавать "Челси" американскому миллиардеру

Российский миллиардер и владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович ответил отказом на предложение американского инвестора Тодда Боэли о продаже лондонской команды, сообщает Financial Times.

По информации СМИ, Боэли предложил Абрамовичу в ноябре три миллиарда долларов за "синих", но тот отказал американцу. Абрамович оценивает "Челси" в три миллиарда фунтов стерлингов.

Правда, по данным The Wall Street Journal, несмотря на отказ, Боэли по-прежнему заинтересован в сделке.

Абрамович ранее уже отверг несколько предложений по покупке клуба, в том числе от самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа.  

Абрамович владеет "Челси" с 2003 года, он купил клуб за 140 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор лондонцы выиграли Лигу чемпионов и пять раз становились чемпионами Англии.

Желание продать клуб у российского бизнесмена возникло после того, как в 2018 году у него возникли проблемы с продлением британской инвесторской визы. 

Абрамович получил израильский паспорт, позволяющий пребывать в Великобритании до 90 дней в течение полугода, а "Челси" объявил о сворачивании планов по реконструкции домашнего стадиона "синих" "Стэмфорд Бридж".

Боэли является совладельцем бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс".
Источник: sputnik.by
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