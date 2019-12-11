По информации СМИ, Боэли предложил Абрамовичу в ноябре три миллиарда долларов за "синих", но тот отказал американцу. Абрамович оценивает "Челси" в три миллиарда фунтов стерлингов.





Правда, по данным The Wall Street Journal, несмотря на отказ, Боэли по-прежнему заинтересован в сделке.





Абрамович ранее уже отверг несколько предложений по покупке клуба, в том числе от самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа.





Абрамович владеет "Челси" с 2003 года, он купил клуб за 140 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор лондонцы выиграли Лигу чемпионов и пять раз становились чемпионами Англии.





Желание продать клуб у российского бизнесмена возникло после того, как в 2018 году у него возникли проблемы с продлением британской инвесторской визы.





Абрамович получил израильский паспорт, позволяющий пребывать в Великобритании до 90 дней в течение полугода, а "Челси" объявил о сворачивании планов по реконструкции домашнего стадиона "синих" "Стэмфорд Бридж".





Боэли является совладельцем бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс".



