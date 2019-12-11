Андрей Арямнов о действиях руководства России: Посмешище на весь мир

Андрей Арямнов солидарен с позицией, что допингу в спорте не место, но вместе с тем переживает за тысячи способных спортсменов, которые пострадают в «нагрузку» к реальным нарушителям.





– Мне кажется, в России забросили спорт, им начали заниматься не самые умные люди, – говорит штангист. – Из победы «любой ценой» сделали посмешище на весь мир. Теперь вот результат.





Закон на стороне WADA, они его применили. А спортсмены оказались не защищены собственным государством – примерно как во всех странах СНГ.









Можно разбираться, апеллировать, доказывать, так как ряд препаратов внесен в черный список необоснованно. Но ведь никто не хочет заниматься, только стоят в позе. Дядя Вова (Путин), ну так подними спорт с колен, ты ведь все можешь!