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Андрей Арямнов о действиях руководства России: Посмешище на весь мир

Олимпийский чемпион в тяжелой атлетике Андрей Арямнов прокомментировал Радыё Свабода решение исполкома Всемирного антидопингового агентства о лишении на четыре года России права участвовать в международных соревнованиях.

Андрей Арямнов солидарен с позицией, что допингу в спорте не место, но вместе с тем переживает за тысячи способных спортсменов, которые пострадают в «нагрузку» к реальным нарушителям.

– Мне кажется, в России забросили спорт, им начали заниматься не самые умные люди, – говорит штангист. – Из победы «любой ценой» сделали посмешище на весь мир. Теперь вот результат.

Закон на стороне WADA, они его применили. А спортсмены оказались не защищены собственным государством – примерно как во всех странах СНГ.


Можно разбираться, апеллировать, доказывать, так как ряд препаратов внесен в черный список необоснованно. Но ведь никто не хочет заниматься, только стоят в позе. Дядя Вова (Путин), ну так подними спорт с колен, ты ведь все можешь!
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