Участники сборной России по боксу отказались выступать на Олимпиаде в Токио без национального флага. Об этом пишут Спорт РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса Умара Кремлева:





"Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Но все спортсмены просят об этом. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии".





Кремлев отметил, что необходимо достигать договорённостей с WADA, чтобы Кубок мира по боксу и чемпионат Европы прошёл в России. Он заявил, что Россия всегда обеспечивает высочайший уровень проведения соревнований, который мало кто поддерживает.









Секретарь боксёрской федерации также отметил, что заявления WADA касаются всего мирового спорта. По его мнению, необходимо обвинять кого-то конкретно, а не всю страну.





9 декабря WADA лишила Россию права на участие в международных спортивных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира. Также Россия не сможет проводить крупные спортивные мероприятия.





Путин в ответ заявил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии и заявил, что страна имеет полное право подать в суд. Он также отметил, что в основу решения о наказании «легли соображения политического характера».