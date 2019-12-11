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«Барселона» не пустила «Интер» в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» и «Аякс» также вылетели

Испанская «Барселона» обыграла в гостях миланский «Интер» в матче последнего тура футбольной Лиги чемпионов — 2:1.

Победа гарантировала бы итальянцам выход в плей-офф. Их шансы увеличивал тот факт, что «Барселона» уже обеспечила себе первое место и оставила дома ряд ключевых игроков, включая Лионеля Месси, пишет SPORT.TUT.BY 

Но реализовать желаемое миланцам не удалось. На 23-й минуте Карлес Перес вывел гостей вперед. Хозяева имели несколько возможностей отыграться, но ответный гол забили только в концовке тайма после удара Лукаку.

Во втором тайме «Интер» пошел вперед, но пробить Нето еще раз не смог. «Барса» же ответила голом 17-летнего Ансу Фати, который и стал победным.

В другом матче дня «Боруссия» из Дортмунда победила пражскую «Славию» — 2:1.

Итоговое положение в группе: 1. «Барселона» — 14 очков, 2. «Боруссия» — 10, 3. «Интер» — 7, 4. «Славия» — 2.


В группе «Е» австрийский «Ред Булл» имел шанс выбить «Ливерпуль». В случае домашней победы в плей-офф выходил именно клуб из Зальцбурга. Австрийцы показали яркий атакующий футбол, но «Ливерпуль» был все-таки лучше — 0:2.

«Наполи» же без проблем разгромил «Генк» — 4:0.

Итоговое положение в группе: 1. «Ливерпуль» — 13, 2. «Наполи» — 12, 3. «Ред Булл» — 7, 4. «Генк» — 1.

Питерский «Зенит» разгромно проиграл в гостях «Бенфике» (0:3). Но даже этот результат позволил был питерцам выйти в плей-офф в случае гостевой победы «РБ Лейпцига» над «Лионом». Немцы вели 2:0, но затем пропустили два гола. В итоге клуб из Санкт-Петербурга не отобрался даже в Лигу Европы.

Итоговое положение в группе: 1. «РБ Лейпциг» — 11, 2. «Лион» — 8, 3. «Бенфика» — 7, 4. «Зенит» — 7.

Наконец, в группе одержавший две крупные победы на старте «Аякс» оказался вне плей-офф. Клуб из Амстердама уступил дома «Валенсии» — 0:1 и сместился с первого на третье место, так как еще и «Челси» обыграл «Лилль» — 2:1.

1. «Валенсия» — 11, 2. «Челси» — 11, 3. «Аякс» — 10, 4. «Лилль» — 1.
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