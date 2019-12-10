Тот самый Фомочкин назвал санкции ВАДА против РФ "позором"
Белорусский спортивный функционер Андрей Фомочкин прокомментировал решение ВАДА о наказании сборной России.
"Принимать такие решения для ВАДА позорно. Удивительно. Даже за доказанные нарушения, на мой взгляд, нельзя наказывать несколько раз. А в истории с Россией не во всех случаях была аргументация. Я уже давно персона нон грата на всех международных соревнованиях. Но, может быть, что-то и поменяется", — сказал Фомочкин.
Андрей Фомочкин в составе белорусской делегации на открытии Паралимпиады-2016 года развернул российский флаг и был лишен аккредитации.
Источник: pressball.by
17:43 10/12/2019
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