Тот самый Фомочкин назвал санкции ВАДА против РФ "позором"





"Принимать такие решения для ВАДА позорно. Удивительно. Даже за доказанные нарушения, на мой взгляд, нельзя наказывать несколько раз. А в истории с Россией не во всех случаях была аргументация. Я уже давно персона нон грата на всех международных соревнованиях. Но, может быть, что-то и поменяется", — сказал Фомочкин.





Андрей Фомочкин в составе белорусской делегации на открытии Паралимпиады-2016 года развернул российский флаг и был лишен аккредитации.



