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19-летний парень вышвырнул "Дняпро" в первую лигу. Кто такой Влад Морозов

Без трех голов 19-летнего нападающего Владислава Морозова «Рух» не сумел бы одолеть «Дняпро» в переходных матчах за место в высшей лиге.

19-летний парень вышвырнул "Дняпро" в первую лигу. Кто такой Влад Морозов
Сначала футболист забил дважды в первом матче против могилевчан. Морозова выпустили на 56-й минуте, когда «Рух» уступал 0:1. Нападающий одним из первых касаний сравнял счет в матче, воспользовавшись ошибкой вратаря, а затем вырвал победу на третьей компенсированной минуте, вновь оказавшись в нужное время в нужном месте (отметка 6:17).


Выход со скамейки оказался удачным и в ответной встрече. На промерзшем газоне могилевского «Спартака» Морозов появился в начале второго тайма. Гол нападающего на 80-й минуте позволил «Руху» перевести двухматчевое противостояние в дополнительное время (отметка 5:04).


В серии послематчевых пенальти форвард был делегирован от команды пятым бьющим. Забивай Владислав – и брестчане отправлялись бы в «вышку», однако удар футболиста прошел вышел ворот (отметка 8:31).


Но в итоге удача оказалась на стороне «Руха», который выиграл серию пенальти 5:4.

На счету Морозова – все три мяча «Руха», забитые в противостоянии с «Дняпро». За два переходных матчах он забил больше, чем за весь сезон. В первой лиге-2019 нападающий записал на свой счет всего два года, поучаствовав в 17 встречах. Голов могло быть и больше, если бы форвард не выходил по большей части с замены. Впрочем, в карьере Владислава случались сезоны, когда он более 30 раз поражал ворота соперников.

Был лучшим снайпером, но ненужным юниорской сборной

Первый тренер футболиста Дмитрий Панько вел Морозова в школе брестского «Динамо» и Брестского областного центра олимпийского резерва с 9-летнего возраста. «Влад общительный парень. Со всеми находил общий язык. У него было свое мнение – правильное или неправильное, но было. Никогда особо ни под кого не подстраивался. Грамотный, образованный. Окончил гимназию», – говорит о своем воспитаннике Панько. 

Также тренер вспоминает, что Владислав всегда играл под 17-м номером. Из-за этого в команде нападающего называли «легендой» в честь фильма о Валерии Харламове «Легенда №17». Футболист не изменяет своему выбору и сейчас.

На юношеском уровне Морозов демонстрировал впечатляющую скорострельность. В чемпионате Беларуси среди сверстников в сезоне-2015/16 наколотил 32 мяча, став лучшим снайпером турнира. Один из голов оценили на первой церемонии «Звездный мячик», признав его лучшим в чемпионате. Морозов оставил не у дел сразу четверых соперников и поразил ворота «Минска» (отметка 0:44).

В следующем чемпионате нападающий брестчан вновь оказался впереди всех, но уже с 22 голами. Один из мячей Морозова вновь номинировали на лучший, но на тот раз он не победил.

В юном возрасте, забивая так много, можно легко поймать звездную болезнь. Но это точно не про Морозова. «Не было такого. Эти дела мы пресекали. Даже если выходил в старте, мог его поменять уже на десятой минуте. Ни у кого из нашей команды не было гарантированного места в составе. Влад понимал, почему он не играет. Анализировал ошибки. Благо человек обучаемый и к критике довольно нормально относился», – вспоминает Панько.

Правда, даже такое количество мячей не способствовало вызову в юношескую или юниорскую сборные. Этот факт удивлял Панько: «Вопросы были не только по нему, но и другим брестским ребятам. На республиканских соревнованиях мы были постоянно в призах. Посмотрите, кто сейчас из ребят 2000 года рождения играет в «Рухе» кроме Морозова – Ярослав Орешкевич, Дмитрий Сибилев, Владислав Шубович. 

Из той команды в сумме 12 футболистов подписали профессиональные контракты. Поэтому вопросы возникали не только по Владу. Но ребята к невызову спокойно относились, делали свое дело. Да, может, где-то разговоры ходили. Только после них некоторых ребят минимально вызывали. Однако никаких обид не было. Говорил им: «Пусть вас сейчас не вызывают. Лучше потом играть сразу за национальную сборную».


Играл за дубль «Динамо» с 16 лет, а в 18 дебютировал за молодежную сборную

Параллельно нападающий играл за дубль брестского «Динамо». Его стали привлекаться к играм второй команды «бело-синих» с начала 2017-го после того, как исполнилось 16 лет. За сезон Морозов забил четыре мяча в 29 играх, при этом в среднем проводя на поле всего по 33 минуты. 

Пожалуй, самым запоминающимся стал гол в ворота БАТЭ. Тогда брестская молодежь обыграла 3:1 борисовский резерв, в составе которого были Артур Пикк, Анес Рушевич и Владислав Мухамедов. Морозов забил левой из-под защитника (отметка 1:00).

Первую половину следующего сезона Владислав продолжал играть за дубль «Динамо». Форвард уже проводил на поле практически вдвое больше времени и забил шесть мячей в 15 матчах. Летом 2018-го Морозов подписал контракт с «Рухом», который еще выступал во второй лиге. 

Интересно, что во всех 14 встречах второго круга Д3 нападающий выходил со скамейки запасных. Этот факт не помешал Владиславу оформить восемь голов и помочь своей новой команде подняться дивизионом выше.

В марте 2019-го Морозов в свои 18 лет получил вызов в молодежную сборную. Тогдашний главный тренер «молодежки» Михаил Мархель уехал руководить сборной U-17, игравшей в Германии матчи элитного раунда ЧЕ. Поэтому в спаррингах с «Неманом» (0:3) и сверстниками из Литвы (1:0) командой рулил Георгий Кондратьев. Морозов принял участие в обоих поединках, отыграв в каждом по 45 минут.

Особенно запоминающимся вышел второй матч, в котором белорусы и литовцы устроили драку перед финальным свистком. Стычка завершилась четырьмя красными карточками. В заварушке Морозов участия не принимал, так как его заменили в перерыве.

«На самом деле, я не ожидал вызова в сборную. Мне позвонили из тренерского штаба «Руха» и сказали, что мне нужно приехать в расположение молодежной сборной в Минске. Разумеется, очень приятно оказаться в сборной, тренироваться с лучшей молодежью страны, поэтому эмоции исключительно положительные», – расскажет Морозов по возвращении в клуб.

Приятные впечатления от работы с брестчанином останутся и у Георгия Кондратьева. В разговоре с «Трибуной» тренер поделился своими мыслями о футболисте:

– Талантливый парень. Сильные качества? Пока их не так много, если честно. Выделю в первую очередь работоспособность и желание. Главное, что хочет играть, трудиться. В этом отношении мне он очень понравился. Скажу так: проблем сегодня больше, чем положительных моментов. Прежде всего необходимо прибавлять в технике. Что касается жизни вне поля, то отличный парень. Дай Бог, чтобы все футболисты такими были. 

Абсолютно управляемый, адекватный парень. С такими работать очень легко. Удивился ли, что забил три в переходных матчах? Особо нет. Он настырный, лезет во все дырки. Бежит туда, куда нужно. Футбольный бог его отблагодарил. Оказывался в нужной точке в нужное время. Так и должен играть нападающий. Голевое чутье у него есть.

Панько выделяет у воспитанника скорость и умение играть двумя ногами. Отдельных слов удостоилась техническая оснащенность Морозова, на которую обратил внимание и Кондратьев. «У него своеобразная техника. Иногда шутил: «Ты хоть сам понимаешь, как обыгрываешь?» 

Влад не боится идти с мячом на соперника. Какие-то переступания другие делает, пытается копировать у кого-то технику. Непроизвольно выскакивает это в нужный момент. Кажется, что мяч потерял, но из ситуации выходит, обыгрывая одного-двоих-троих. Не останавливается на скорости, нет такого, что катит мяч назад. Всегда нацелен на ворота, на обыгрыш, пусть не всегда получается», – делится Панько.


Владислав Морозов: «Солидные призовые за выход в «вышку»? Нет, это слухи»

Напоследок мы пообщались с самим Морозовым. Беседу начали, пожалуй, пока с двух самых главных матчей в карьере нападающего.

– После матча не понимали, что вышли в элиту. Но постепенно осознание этого приходит. На матч даже приехал поддержать нас вратарь брестского «Динамо» Павел Павлюченко. Он поздравил команду. У нас между игроками хорошие отношения. Рад, что «Динамо» стало чемпионом. Все-таки это подарок городу на тысячелетие. Думаю, что и наш выход в «вышку» можно расценить как подарок.

– Сами от себя ожидали такой прыти, что забьете все три мяча «Руха» в переходных матчах?

– Надеялся, конечно же. В три мяча, может, и не верил, но рад, что удалось отличиться и помочь команде. На тренировках удается забивать. Хорошо, что в матчах количество переросло в качество.

– За две игры забили больше, чем за весь год. Не фартило?

– Как рассказал Владислав Ясюкевич в интервью «ЧестнОКу», нам весь год где-то чего-то не хватало. Много ничьих было. Хорошо, что все воздалось в двух стыковых матчах. Не факт, что получились самые красивые голы, но главное результат.

– Все закончилось в серии пенальти. О чем думали перед своим ударом?

– Сумбура в голове не было, особо ни о чем не думал. Присутствовала только одна мысль, что сейчас забью. Бил на точность, но попасть не получилось. Благо у нас есть такой вратарь как Роман Степанов, который потянул пенальти в Бресте и был великолепен в могилевской серии. Верил, что наш голкипер вытянет. У нас первыми бьющими были молодые футболисты, а дальше шли более опытные, поэтому никаких сомнений в успехе после моего промаха не было.

– После первого матча с «Дняпром» в раздевалку заходил Александр Зайцев. Что говорил босс «Динамо»? 

– Поздравил с победой. Не более того. Если были на матче, то видели, что он ненадолго заходил. Подождал всех тренеров, пока придут, чтобы всем сказать свои слова радости. 

– За полтора года, что играете в «Рухе», Зайцев часто заходил в раздевалку?

– Не сказал бы, что часто. Может быть, два-три раза. Но я в клубе не с самого основания, поэтому не могу назвать точную цифру.

– Как в коллективе восприняли слова Зайцева, что он выбирает «Рух», а не «Динамо»?

– У нас голова была забита мыслями только о матчах с «Дняпром». Даже некоторые не знали об этом интервью и думали о переходных играх. 

– Говорят, команде пообещали солидные призовые за выход в высшую лигу.

– Нет, это слухи. Они ни на чем не основаны.

– При этом начало сезона «Рух» вряд ли запишет себе в актив: всего одна победа в пяти матчах.

– Соглашусь. Надеялись, что выйдем с первого-второго места. Хорошо, что третье предполагает переходные матчи. Хотя скажу, перед нами изначально ставили задачу напрямую попасть в высшую лигу. Поэтому от сезона остался небольшой осадок.

Но были и приятные моменты. Какой из них вспомню? Наверное, матч против «Волны» в предпоследнем туре, где сам не забивал. Там все решил Орешкевич, с которым играли вместе на юношеском уровне. Проигрывали 1:2, но в концовке Ярослав забил дважды, организовал четвертый гол, и мы увезли из Пинска три важных очка. Как оказалось, это был один из решающих матчей в сезоне.

– Нет опасений, что в следующем году «Рух» не будут воспринимать в Бресте серьезно и на команду полные трибуны не соберутся?

– Уверен, что у «Руха» есть своя аудитория, которой интересно смотреть за молодежью. У нас во второй лиге была хорошая посещаемость. И в первой [лиге]. Матч с «Дняпром» показал, что «Рух» тоже интересен городу [1100 зрителей по протоколу – Tribuna.com]. Так что любители футбола придут на трибуны. Плюс фанатов станет еще больше.

– У «Руха» есть какая-либо самобытная черта, которая отличает команду от других? 

– Думаю, да. У нас невысокий средний возраст команды. Большинство – молодые футболисты. Ответный матч против «Дняпра» завершали три игрока 2000 г.р., один – 1999 г.р. Наш тренерский штаб доверяет молодежи. Этим мы и отличаемся от некоторых клубов высшей лиги.

– По юношам вы забивали очень много, но при этом не пригодились сборным своего возраста. Не было обиды?

– Да нет, не было. В первую очередь я доказывал клубу, что достоин играть за него. Сборная? Ничего страшного. Если хорошо играешь, то в любом случае тебя заметят и вызовут. Поэтому без обид. Тем более уже был в молодежной сборной. Там отлично приняли. Ездил туда со Сибилевым. Плюс Павлюченко там давно играет. Так что знакомые лица в команде были. Кондратьев просил никогда не останавливаться и стараться держать в напряжении оборону соперника.

– Заметил, что на аватаре в одной из социальных сетей у вас стоит скрин из компьютерной игры GTA: Vice City. Она вышла вскоре после вашего рождения. Откуда такой выбор?

– Пацаны до сих пор подкалывают, что люблю старые игры. Но здесь ничего серьезного: просто любимый персонаж из серии GTA. Играл в нее в детстве, вот и запомнилась. Года два-три назад скачал снова. 

Для интереса сфоткал, когда играл, и решил поставить на аватар. Но не скажу, что я любитель компьютерных игр. Плюс учусь на очном отделении в брестском университете, поэтому особо времени свободного нет. Также люблю погулять по Советской, Брестской крепости или книги почитать.


– И что же впечатлило из последнего прочитанного?

– Читаю больше не художественную литературу, а книги про психологию. Например, Дейла Карнеги.

– Он известен своей теорией общения. Используете методы Карнеги на практике?

– Они есть в нашей жизни в любом случае. Используем их, сами не понимая этого, на подсознательном уровне. Но когда со временем осознаешь, что так необходимо общаться, то пользуешься этими методами.
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