Польская «Ягеллония» рассматривает кандидатуры Алексея Баги и Марцела Лички на пост главного тренера
Клуб занимает 9-е место в чемпионате страны.
Польская "Ягеллония" рассматривает кандидатуру главного тренера БАТЭ Алексея Баги на пост главного тренера. Об этом сообщил польский журналист из Белостока Куба Северин в своем твиттере, пишет pressball.by.
Также после отставки в поле зрения клуба из Белостока попал Марцел Личка.
Ранее сообщалось, что Бага покинет БАТЭ и место главного тренера команды из Борисова займет Кирилл Альшевский.
После 18 туров "Ягеллония" занимает 9-е место в чемпионате Польши, имея в активе 26 очков. У лидирующей "Погони" 35 баллов.
09:46 10/12/2019
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