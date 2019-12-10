Польская "Ягеллония" рассматривает кандидатуру главного тренера БАТЭ Алексея Баги на пост главного тренера. Об этом сообщил польский журналист из Белостока Куба Северин в своем твиттере, пишет pressball.by





Также после отставки в поле зрения клуба из Белостока попал Марцел Личка.



