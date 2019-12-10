Первый период сложился для нашей команды не лучшим образом. Белорусы трижды по ходу двадцатиминутки уступали в счете. На гол Плонера мы ответили шайбой Пинчука, а на гол Баумгартнера — точным броском Усова.





А вот сравнять счет после шайбы Хубера смогли только во второй половине следующей трети, когда забросил Павленко.





Победу же белорусам принес гол Алексея Протаса в третьем периоде.





В других матчах дня Норвегия разгромила Словению (6:2), а Латвия не оставила шансов датчанам (3:0).









БЕЛАРУСЬ U20: Толопило; П. Денисов — Щечин, Ажгирей (К) — Н. Пышкайло — Павленко; Козорез — Колячонок, Пинчук — Протас (А) — Алистров; Соловьев — Барковский, Демченко — Крылович (А) — Оксентюк; Шкрабов — Котеловский, Буяльский — Качеловский — Усов.





Австрия U20: А. Шмидт (59:50); Никль — Пайр (К), Хубер — Пеетерс — Баумгартнер (А); Линднер — Майер, Реберниг — Ланцингер — Харниш; Урбанек — Пфеффер, Талер — Валльнер — П. Шмидт (А); Паллиерер — Ветцельшбергер, Вольфарт — Анталь — Плонер.





Сегодня белорусы сыграют в 19.30 с Латвией.