Игнат Головатюк: доволен ли собой? Не совсем!

В казахстанской столице сыгран третье своеобразное конькобежное шоу, хотя и при полупустых трибунах, но с колоритными исполнителями. Один из них — Игнат Головатюк, яркая фигура белорусской сборной, оценил ход событий для нас.





— От одного кубкового тура к другому ты уменьшаешь свое время «прихода» на финиш. Доволен ли собой?









— Не совсем. В Нур-Султане на 500-метровой дистанции я слегка переволновался, хотя бежал в группе «Б». Резонно рассчитывал на подиумные места. (В Томашуве Мазовецком от третьей позиции Игната отделило несколько тысячных долей секунды — авт.). Но стал восьмым, хотя справился на мгновенье быстрее, чем на польском этапе. «Тысячу» сбегал по лучшему сезонному графику, но мог это сделать быстрее. Второй круг вышел не настолько быстрым, чтобы исполнить задуманное.





— Особняком стоят 1500 метров — твой своеобразный тренировочный вариант в соревновательном режиме.





— На «полуторке» выполняю заранее оговоренные задания и с их помощью подвожу себя к основной дистанции, к «тысяче». На 1500 выполняю эдакую скоростно-силовую тренировку, борюсь с большим количеством лактата. Со старта начинаю быстро, за короткий промежуток времени пытаюсь как можно дальше убежать по дистанции, последний же отрезок доезжаю на остатке сил. Если откроете мой график, то оцените, что последний круг — очень плохой, зато первый и второй нормальные, а разгоночный быстрый.





Игнат Головатюк





— Как оценишь свои текущие позиции в сезонном кубковом розыгрыше?





— После всех стартов на 1000 метров держусь на 14-м месте в текущей классификации, причем, два года подряд. В «пятисотке» поднялся в сравнении с прошлыми сезонами в район 22-й позиции. Если вернуться к стартам в Казахстане, то напомню о командном спринте, в котором мы заняли шестое место. Даже могли бежать на медали, но по ситуациия был заявлен на второй круг, а Руденко — на третий. Назавтра стартовал на тысячу метров, поэтому на своем отрезке немного поберег себя и сохранил силы. Руденко же соревновался с травмой, поэтому не мог полностью отдаться забегу.





— Как оценить действия Артема Чабана и того же Виктора Руденко в катящемся сезоне?





— В этом году Чабан сильно добавил, в Нур-Султане он побилперсональный рекорд и стал третьим на 500 м в группе «Б». Я проиграл ему одну десятую. У Артема здорово получается короткий спринт и первый круг в тим-спринте. Но пока не более того. Руденко в начале сезона выглядел весьма достойно, но потом дала знать о себе травма спины, которая мешает ему вернуться в прежнюю колею.









— До старта следующего кубкового тура в Нагано— меньше недели. Хватит ли времени приспособиться к местным условиям? На что ставишь на этапе в Стране восходящего солнца?





— Думаю, хватит. Из Нур-Султана вылетаем в Японию в понедельник, и к вечеру вторника надеемся обосноваться в Нагано. Чего жду от четвертого этапа? Во-первых, в классификации подняться повыше и на 1000, и 500 метров. Для меня это приоритетные цели. Возможно, побегу командную гонку, но посмотрим, как буду себя чувствовать. Пока моя скоростно-силовая выносливость не на том уровне, на котором хотелось бы.





— Удачи!







