Главным тренером БАТЭ станет Кирилл Альшевский?

Главным тренером ФК БАТЭ в самое ближайшее время станет 37-летний Кирилл Альшевский, сообщает "Прессбол", который ссылается на свои источники. Он сменит 38-летнего Алексея Багу, который тренировал команду с 2018 года и при нем она впервые за последние 14 лет не стала чемпионом Беларуси.