У хоккеистов минского "Динамо" шестое поражение подряд
У хоккеистов минского "Динамо" шестое поражение подряд в чемпионате КХЛ. В воскресенье белорусская команда проиграла на своей площадке ЦСКА — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1).
Шайбы у динамовцев на счету Тему Пулккинена и Франсиса Паре. В первом периоде они более четырёх минут вели в счете, но в дальнейшем гости легко сравняли счёт и вышли вперёд, передает "Еврорадио".
Следующий матч "Динамо" проведет 17 декабря, когда примет на "Минск-Арене" "Локомотив" из Ярославля.
08:11 09/12/2019
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