У хоккеистов минского "Динамо" шестое поражение подряд

У хоккеистов минского "Динамо" шестое поражение подряд в чемпионате КХЛ. В воскресенье белорусская команда проиграла на своей площадке ЦСКА — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1).