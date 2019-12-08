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Еврейский скандал вокруг российского фигуриста: в мире возмущены, израильтяне одобряют

Если еврейские активисты в мире возмутились, то израильтяне наоборот восприняли выступление с уважением и благодарностью.

Антон Шулепов. Фото: AFP

Международная ассоциация по фигурному катанию принесла извинения за выступление российского фигуриста Антона Шулепова, выступившего на соревнованиях в костюме еврейского заключенного в гетто с желтой звездой на груди. Выступление проходило под музыку к кинофильму "Список Шиндлера".

Об этом сообщил в пятницу, 6 декабря, израильский сайт Ynet.

Ситуация усугубилась тем, что Шулепов проходил в категории "самый удачный костюм".
 
Одежда 23-летнего фигуриста вызвала скандал из-за протеста еврейских общин мира, возмутившихся тем, что костюм был представлен на соревнованиях гран-при во Франции и Японии.

В ответ на эту реакцию Ассоциация по фигурному катанию опубликовала пост в твиттере, где назвала ошибочным выбор данного костюма в качестве кандидата на звание самого удачного.

"По ошибке был выбран неправильный костюм, - говорится в ответе Ассоциации. – Ошибка исправлена. Мы приносим извинения за причиненные неприятные чувства".
 

Председатель Антидиффамационной лиги Дженатан Гринблатт заявил, что он понимает потребность фигуристов в творческих подходах к выбору костюмов, но этот выбор был "бесчувственным и обижающим".

 

В пятницу, 6 декабря, ведущий израильский сайт Ynet опубликовал эту историю под заголовком "Скандал: русский фигурист выступил с желтой звездой".

Примечательно, что реакции израильтян под статьей на портале Ynet разительно отличаются от реакции еврейских активистов в мире. Израильтяне, наоборот, восприняли этот жест фигуриста как напоминание миру о Катастрофе, выразили уверенность, что фигурист хотел не оскорбить, а отдать дань уважения памяти жертв Катастрофы, выразили недоумение по поводу причины для извинений и высоко оценили исполнение номера Антоном Шулеповым.
 
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