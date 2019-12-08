Международная ассоциация по фигурному катанию принесла извинения за выступление российского фигуриста Антона Шулепова, выступившего на соревнованиях в костюме еврейского заключенного в гетто с желтой звездой на груди. Выступление проходило под музыку к кинофильму "Список Шиндлера".





Об этом сообщил в пятницу, 6 декабря, израильский сайт Ynet.





Ситуация усугубилась тем, что Шулепов проходил в категории "самый удачный костюм".

Одежда 23-летнего фигуриста вызвала скандал из-за протеста еврейских общин мира, возмутившихся тем, что костюм был представлен на соревнованиях гран-при во Франции и Японии.