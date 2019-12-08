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Футбол: Брестский «Рух» в драматичной серии пенальти вырвал право сыграть в высшей лиге

Брестский "Рух" вышел в элиту белорусского футбола.

В первом стыковом матче был обыгран могилевский "Дняпро" — 2:1, а в повторном в основное время зафиксирован счет 1:2. В дополнительное время голов не было и назначили серию пенальти. Она получилась очень драматичной — была хорошая игра вратарей, промахи футболистов. И все же "Рух" выиграл — 5:4, передает "Еврорадио".

В следующем сезоне Брест будет представлен двумя командами — "Динамо" (чемпионом страны) и "Рухом". А вот два восточные областные центры — Гомель и Могилев — попрощались с высшей лигой.

"Рух" прошёл путь со второй лиги до элиты за два сезона.
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