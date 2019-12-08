Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Бывший спортивный директор ХК "Динамо-Минск": Вудкрофт защищен в нашей стране и морально, и материально

Бывший спортивный директор ХК "Динамо-Минск" Олег Иванов прокомментировал выступление "зубров" в сезоне-2019/20 под руководством Крэйга Вудкрофта.

- Трудно представить, чтобы такой кредит доверия, какой выдан Вудкрофту, мог получить кто-то из наших специалистов. Крэйг защищен в нашей стране и морально, и материально...

Еще раз подчеркну: все эти отмазки на обкатывание молодежи несостоятельны. С таким подходом нашу молодежь можно скорее укатать, чем обкатать.

Тот же Дуайер давал немало игрового времени белорусским молодым игрокам. Шарангович и Буйницкий реально прогрессировали при Горди. Сейчас, к сожалению, парни (Мартынов, Еременко, Денисов...), игра которых обнадеживала в начале сезона, выглядят слабо... И это разочаровывает. Как и результат команды в целом, — написал Иванов в инстаграме.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!
Павел Севярынец
7 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА!
Игорь Ледник
Адкрыты ліст да Лукашэнкі – Нахрена беларусам...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru