Бывший спортивный директор ХК "Динамо-Минск": Вудкрофт защищен в нашей стране и морально, и материально
Бывший спортивный директор ХК "Динамо-Минск" Олег Иванов прокомментировал выступление "зубров" в сезоне-2019/20 под руководством Крэйга Вудкрофта.
- Трудно представить, чтобы такой кредит доверия, какой выдан Вудкрофту, мог получить кто-то из наших специалистов. Крэйг защищен в нашей стране и морально, и материально...
Еще раз подчеркну: все эти отмазки на обкатывание молодежи несостоятельны. С таким подходом нашу молодежь можно скорее укатать, чем обкатать.
Тот же Дуайер давал немало игрового времени белорусским молодым игрокам. Шарангович и Буйницкий реально прогрессировали при Горди. Сейчас, к сожалению, парни (Мартынов, Еременко, Денисов...), игра которых обнадеживала в начале сезона, выглядят слабо... И это разочаровывает. Как и результат команды в целом, — написал Иванов в инстаграме.
16:56 08/12/2019
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