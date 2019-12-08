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Боксёр Энтони Джошуа вернул себе четыре пояса чемпиона мира

Боксёр Энтони Джошуа вернул себе четыре пояса чемпиона мира в супертяжелом весе — WBA, WBO, IBF, IBO.

Энтони Джошуа / Reuters

Британец взял реванш у американца мексиканского происхождения Энди Руиса. Бой Джошуа и Руиса прошел 7 декабря в Саудовской Аравии. Судьи единогласно засвидетельствовали победу английского боксера — 118:110, 118:110, 119:109, передает "Еврорадио".

Для Энтони Джошуа это была 23-я победа в профессиональной карьере, из них 21 была получена нокаутом. Единственное поражение он получил летом в этом году в бою с Энди Руисом, когда судьи объявили технический нокаут. Но в матче-реванше британец доказал свое превосходство. Для Руиса это было второе поражение в профессиональной карьере.
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